Acta de nacimiento: ¿Cómo obtener una copia certificada en línea?

Uno de los documentos más importantes en México se trata del acta de nacimiento, la cual suele ser un requisito indispensable para la ejecución de diversos trámites.

El Registro Nacional de Población (Renapo) señala que este documento oficial acredita el nombre del ciudadano, su sexo, su nacionalidad mexicana, además de indicar su fecha y lugar de nacimiento, así como la filiación con sus padres o las personas que detenten la patria potestad.

Hasta el año de 1999, en México había casi 200 formatos distintos para la expedición de un acta de nacimiento, de acuerdo con la oficialía del Registro Civil de la que se tratara. A razón de esto, en un esfuerzo del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CONAFREC), se oficializó un formato único en el 2015.

Este diseño homologa la imagen de las actas de nacimiento en la República Mexicana. El formato incluye, por su puesto, los datos de registro e identidad de cada persona, además de incorporar medidas de seguridad electrónicas avanzadas, con la finalidad de combatir la usurpación de identidad.

Una ventaja de esta nueva propuesta es que puede ser consultada, validada e impresa desde casa, por medio de internet.

¿Cómo sacar el Acta de Nacimiento certificada en línea?

El acta de nacimiento es un documento que puede ser descargado en formato PDF, para ello, accede al sitio oficial del Gobierno de México y ve al apartado de acta de nacimiento: https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ .

Para poder acceder, el interesado debe proporcionar su CURP u otros datos personales en el caso de no recordarlo. Posteriormente, también se debe ingresar el nombre del padre o la madre.

El sitio arrojará los datos de registro. Revísalos y si todo está correcto, selecciona la forma de pago (en línea o pago referenciado).

El monto solicitado para este documento varía de acuerdo con la región en la que resides.

Una vez realizado este paso, podrás descargar el documento en PDF o enviarlo a la dirección de un correo electrónico.

A pesar de su facilidad, este proceso no está disponible para todos, pues no todas las actas han sido digitalizadas. Si al solicitar tu acta certificada en línea aparece la leyenda "No disponible" deberás acudir a las oficinas del Registro Civil para solicitar que sea capturada en la base de datos de la nación.

¿Cuánto cuesta sacar un acta de nacimiento en línea?

De acuerdo con datos de Renapo, publicados en el portal web del Gobierno de México, el costo para obtener este documento en cada entidad de la República son los siguientes:

Aguascalientes

$100.00 mxn

Baja California

$239.00 mxn

Baja California Sur

$224.00 mxn

Campeche

$68.00 mxn

Chiapas

$123.00 mxn

Chihuahua

$128.00 mxn

Ciudad de México

$94.00 mxn

Coahuila

$194.00 mxn

Colima

$98.00 mxn

Durango

$135.00 mxn

Guanajuato

$98.00 mxn

Guerrero

$100.00 mxn

Hidalgo

$147.00 mxn

Jalisco

$95.00 mxn

Estado de México

$69.00 mxn

Michoacán

$162.00 mxn

Morelos

$113.00 mxn

Nayarit

$80.00 mxn

Nuevo León

$65.00 mxn

Oaxaca

$131.00 mxn

Puebla

$160.00 mxn

Querétaro

$141.00 mxn

Quintana Roo

$57.00 mxn

San Luis Potosí

$127.00 mxn

Sinaloa

$124.00 mxn

Sonora

$104.00 mxn

Tabasco

$109.00 mxn

Tamaulipas

$114.00 mxn

Tlaxcala

$170.00 mxn

Veracruz

$199.00 mxn

Yucatán

$229.00 mxn

Zacatecas

$110.00 mxn

Recuerda que una vez que has descargado por primera vez la copia certificada de tu acta, cuentas con 24 horas para poder descargarla nuevamente.

