El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, alertó que los damnificados de Acapulco podrían ser víctimas del crimen organizado, y un incremento en la inseguridad, ya que, ante la emergencia y al no poder continuar con sus actividades ilícitas, tratarán de obtener recursos mediante extorsionar a la población.

“Se viene el mayor problema de seguridad para Acapulco. ¿Por qué? Porque un crimen organizado que vendía drogas en restaurantes, en hoteles, en las playas, que controlaba piso de mucha gente, de vendedores, de bares, hoy no va a tener ese ingreso y lo va a tratar de sacar de la reconstrucción, y lo va a tratar de sacar de la población en general”, dijo.

Aseguró que el crimen organizado ya está acaparando los materiales de construcción, y hasta cobran para que la gente pueda formarse para comprar gasolina.

“Qué dice la gente, que el material de reconstrucción, lo está al menos, una gran parte, lo está administrando el crimen organizado”, expuso.



Iglesia pide se atienda la violencia

La recuperación que se impulsa en Acapulco, en Guerrero y uno de los destinos turísticos más importantes de México, también permitirá corregir la violencia, inseguridad y temas de salubridad, consideró ayer la Iglesia católica en el país. “Dentro de la tragedia, se abre la oportunidad de hacer una reconstrucción integral de nuestro querido Acapulco, que le devuelva el brillo turístico de antaño y que además permita a sus habitantes acceder a mejores condiciones de vida, una estrategia en la que estamos llamados a participar todos, sin colores políticos, sin privilegiar a unos cuantos y sin beneficiar a sólo algunos sectores sociales”, señaló.

“Hay tres Acapulcos; el de la miseria está aquí”

En la comunidad campesina de Huamuchitos, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, sus pobladores están en incertidumbre: perdieron viviendas, negocios y sus cultivos, además de eso, advierten que en sus pueblos se vendrá la violencia y los robos.

Los 47 pueblos que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec son unos tres mil pobladores que se dedican al campo, en unas 20 mil hectáreas producen maíz, calabaza, jamaica y ajonjolí.

Esta es una comunidad abandonada, no de ahora por el paso del huracán “Otis”, sino de siempre: no hay centro de salud, no hay médicos, no hay medicinas, no hay drenaje: está en el abandono. Estos pueblos están pegados al cauce del río Papagayo, pero no cuentan con el servicio de agua potable.

“Este también es Acapulco, el Acapulco rural. Ese al que los gobernantes han invisibilizado; es el Acapulco de la pobreza. Hay tres Acapulcos: el de los ricos en la Costera, el de los pobres en colonias como Renacimientos y el de la miseria y ese está aquí”, dice Marcos Antonio Suástegui, defensor de derechos humanos, y líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.

El huracán “Otis” destruyó sus sembradíos, el viento aplastó las plantas de maíz, de jamaica y de ajonjolí. Sus sembradíos eran su sustento, ahora no tienen nada.

Sus cosechas son las que les dan los recursos para sobrevivir. El maíz casi no lo venden, es como en casi todo Guerrero, lo ocupan para el autoconsumo, lo que les sobra es lo que venden. Así que esperan una escasez profunda de alimentos si no reciben apoyo, el maíz es fundamental en su canasta básica.

Sin embargo, ya están sufriendo la escasez, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec la ayuda ha llegado muy poco, la escasez va en aumento. Los víveres se terminan y los que hay se venden muy caros. “Por una veladora para alumbrarnos cuesta 35 pesos, un huevo 10 pesos, así no vamos a poder resistir”, dice una pobladora.

El huracán afectó fuertemente al mundo rural de Guerrero. EL UNIVERSAL

Distribuirán enseres domésticos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy empieza la distribución de enseres domésticos en Barra Vieja y mañana la entrega de la pensión a 100 mil 820 adultos mayores, así como a personas con discapacidad, becarios y otros beneficiarios de los Programas para el Bienestar dentro de los apoyos a los damnificados del huracán “Otis” de Acapulco, Guerrero.

Por medio de sus redes sociales, el Mandatario dijo que las Fuerzas Armadas continúan con la distribución en promedio de 30 mil despensas y 200 mil litros de agua, más lo abastecido con 148 pipas y 13 plantas potabilizadoras.

Destacó que sólo la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró ayer 49 mil 350 comidas calientes dentro del PLAN DNIII.

Avanzamos hasta recomponer a Acapulco: Alcalde

A 12 días de que el huracán "Otis" azotó Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján destacó que el Gobierno federal no quitará el dedo del renglón, "vamos a seguir avanzando hasta recomponer a Acapulco".

En mensaje sobre el plan general de reconstrucción y apoyo a población, la titular de Segob hizo un reconocimiento a los trabajadores de la CFE; a los elementos de la Guardia Nacional, a los médicos, médicas y, sobre todo, a todo el pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez que, a pesar de las afectaciones, hoy están de pie y están trabajando para ver renacer el nostálgico puerto de Acapulco. Destacó que los principales accesos de estos municipios se han restablecido.

