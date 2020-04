Abasto de alimentos está garantizado, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la contingencia del coronavirus COVID-19, el abasto a alimentos está garantizado en todo el país, y señaló que en caso de que sea necesario, se importará.

"No tenemos problemas, está garantizado todo el abasto de alimentos. Ayer decía que se logró el compromiso de Maseca de no aumentar el precio de la harina de maíz y de que no va a faltar el abasto de la harina de maíz que es la materia prima para hacer las tortillas".

"Estamos por empezar a cosechar maíz del de mejor calidad, de Sinaloa y de Sonora, porque tomamos el acuerdo de darles una compensación a los productores, pero año con año cada vez que se cosechaba del maíz en Sinaloa había movimientos y mítines, concentraciones, tomas de carretera porque los campesinos exigían más precios, ahora no hay eso y lo agradezco mucho a los productores".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que su gobierno acordó que en vez de 800 mil toneladas de azúcar se compraran en Estados Unidos un millón 500 mil toneladas de azúcar por lo que "tenemos ahora garantizada esa venta de azúcar, esto es mejorar la situación en todas las zonas cañeras del país".

Indicó que tiene el ofrecimiento de los productores de pollo, de carne de cerdo, de carne de res, de importadores, de apoyar y no hay ninguna limitación, en el caso que fuese necesario, para importar los alimentos, pero "no hay necesidad".

Adelantó que el próximo lunes, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco dará detalles sobre el abasto y los precios de los alimentos.

"No hemos tenido problema de aumento de inflación, de carestía, entonces ahí vamos", agregó.

