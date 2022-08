Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la conferencia "mañanera", aclaró la lista que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene de "quienes se manifiestan en las redes" y respondió a la politóloga Denise Dresser, quien cuestionó en Twitter: "¿Amenazando ciudadanos, Presidente?".

Tras acusar en su "mañanera" del pasado 1 de agosto que "los conservadores se han cerrado por completo, se han obnubilado, no entienden razones, todo es malo y andan nada más a la búsqueda de nuestros errores para magnificarlos", López Obrador declaró que tenía una lista "de quienes se manifiestan en las redes" e inmediatamente nombró al empresario Claudio X. González y a los periodistas Sergio Sarmiento y Héctor de Mauleón.

"Resulta que ya cuando quiero saber algo, tengo ahí una lista de quienes se manifiestan en las redes, entonces veo a Claudio qué dice y luego veo a Sarmiento, a otro señor… ¡Ah, ese, Mauleón, De Mauleón, ese!".

"Entonces, tengo ahí como 10, y cuando los veo así, uniformes, como ayer que los vi, dije: 'ah, lo que es'. Por eso hablo de maniqueísmo, ya digo: 'Si estos están diciendo que estuvo mal, pues es que estuvo bien, porque lo que es malo para ellos es bueno para nosotros'. Y ya ni siquiera puedo decir: Tengo que ser objetivo. No, no falla, no falla, porque están llenos de coraje", expresó el Presidente López Obrador el 1 de agosto.

En la conferencia matutina de este miércoles 10 de agosto en Palacio Nacional, García Vilchis refirió que "el Presidente de la República habla de quienes apoyan a la 4T" y acusó que la politóloga Denise Dresser "lo ve como una amenaza contra la oposición".

"Pero la profesora del ITAM y editorialista de Reforma y Proceso descontextualizó la declaración del Presidente (...)", acusó García Vilchis.

"En realidad, el Presidente hablaba de sus simpatizantes o de profesionales que argumentan a favor de la Cuarta Transformación en las redes, quienes debaten con inteligencia y rebaten con buenos argumentos contra los conservadores y sus aliados en los medios".

"El Presidente dijo que tenía su lista, citó de memoria a Pedro Miguel, al Fisgón, Poncho Gutiérrez y a Erick Gutiérrez, pero la señora Dresser se inventa una persecución inexistente. Aquí lo interesante es que gente con grado académico publique este tipo de mentiras burdas, la mayoría de las veces de mala fe", expresó Elizabeth García Vilchis.

OA