Luego de ser cuestionado por la reunión que Gonzalo López Beltrán sostuvo con la Ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su hijo no se dedicará a la política, aunque sí trabaja con él en otros proyectos.

Gonzalo Alfonso López Beltrán estaría ayudando a su padre en el proyecto del Tren Interoceánico sin cobrar sueldo , aseveró el gobernante durante su conferencia mañanera de hoy.

Añadió que apoya a su hijo en su decisión de no dedicarse a la política.

"Sí lo supe (que se reunió con Sheinbaum), pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no, no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo", declaró desde el Palacio Nacional.

El avance de las obras, el tendido de las vías, los trenes y la construcción del rompeolas en Salina Cruz son las actividades a cargo de la Secretaría de Marina en las que Gonzalo ayuda a su padre.

"Como Daniel Chávez en el Tren Maya, un hombre con muchos recursos económicos, yo creo que es el empresario de turismo que más divisas trae a México", dijo al referirse a su asesor honorario en dicho proyecto.

El Mandatario mencionó que su hijo Gonzalo se hará cargo de la fábrica de chocolates "Rocío" que emprendió con su hermano Andrés López Beltrán.

"Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen, él en sociedad con Andrés. Él se va a hacer cargo y me puse contentísimo porque, pobre de los hijos se desquitan con ellos y ellos tienen que parecer, por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios", expresó.

El presidente López Obrador acusó que el periodista Carlos Loret de Mola se equivocó al investigar a sus hijos por presuntos actos de corrupción.

"Ahí fue donde se equivocó entre otras cosas, Loret de Mola, pensando que es que ese era mi flanco débil, mi talón de Aquiles, pero no , y me da mucho, pero resulta que son honestos mis hijos y me da mucho gusto mucha satisfacción, porque no son ricos", declaró.

