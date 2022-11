A dos días de realizarse la marcha contra la reforma del INE, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador arremetió, de nueva cuenta, contra los asistentes y señaló que no tienen vocación democrática.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que, sin generalizar, muchos de los que participaron no tienen vocación democrática, son clasistas, corruptos y racistas.

-¿No le da algo de legitimidad a las personas que salieron a las calles?, se le preguntó al Presidente de México durante la "mañanera".

-"No, no, no, tienen todo su derecho a manifestarse y de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática, o sea que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores y no tengo duda que muchos de ellos, para no generalizar, son corruptos".

López Obrador refirió hay una minoría fifí o aspirantes a fifí que creen que van a una kermés.

"Había una señora que decía ‘yo soy totalmente INE’, o sea, con todo respeto ‘totalmente Palacio’, pero es acá ‘Totalmente INE’, no y los lentes de super lujo".

Señaló que la gente sabe que se ha padecido de fraudes y es una vergüenza que estén queriendo mantener un sistema antidemocrático y que salgan a marchar por eso, en efecto no tienen conocimiento de lo que se trata, sino "es estar en contra del gobierno de lo que representamos y que no haya privilegios".

GC