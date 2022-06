Como lo expresó semanas pasadas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la capital del país como una de las más seguras del mundo, donde "prácticamente no hay homicidios".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obardor señaló que la Ciudad de México es tan segura que muchos extranjeros la eligen para vivir.

"Esta es una de las ciudades, lo voy a volver a decir porque ya no les da tanto coraje a los adversarios, ya se controlan, no se ofuscan tanto; esta es una de las ciudades más seguras del mundo, la Ciudad de México. Vienen del extranjero a vivir en la Ciudad de México, yo creo que es de las ciudades del extranjero en donde hay más estadounidenses, y eso tiene que ver con la seguridad, no hay prácticamente homicidios son muy pocos, dos diarios para toda la ciudad", señaló. "Con todo respeto, menos que Nueva York", agregó.

El Presidente de la República precisó, con las estadísticas oficiales en la pantalla del Salón Tesorería, que actualmente hay un promedio de 1.6 homicidios al día en la Ciudad de México, muy similar al registro de 1.7 casos diarios que había cuando él dejó la jefatura de gobierno, en 2005.

CF