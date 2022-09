El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, así como el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, podrían ser algunos de aspirantes a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México

No obstante, aseguró que pueda haber más, pero señaló que será el Congreso de Morena quien lo decida por medio de una encuesta. En conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró que su gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. "¿Ya están definidos los posibles candidatos de Morena para el gobierno de la Ciudad? Saber a quién visualiza usted para ocupar el cargo, a la Secretaria Rosa Icela Rodríguez, a Martí Batres, al diputado Noroña, o a la alcaldesa Clara Brugada", se le preguntó. "No pues ya…. Ya no hay tapados y ya tú acabas de mencionar a cuatro", contestó. "¿Los cuatro podrían ser?", se le insistió.

"Sí y debe de haber más. Yo no ahora no podría decir, pero en unos días más que yo lo piense, hay muchísimo y todos tienen derecho. Además ya no hay tapados, y se van a inscribir, es algo muy importante, porque van a inscribirse, y el Congreso o el Consejo, en este caso de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos, decide que son 10 o 20 o 30 los que se inscriban o menos, cinco, y estos compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas van a encuestas, para ver quién es quién, con la gente porque es el pueblo el que manda y de esa manera se va a decidir", dijo.

"¿La secretaria Rosa Icela le ha manifestado tener intensiones?", se le preguntó. "No, no, pero es libre y tiene también posibilidad como todos, lo que va a dejarse manifiesto es de que no hay tapados, y dos, no hay dedazo, que va a elegir al pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ninguno candidato ni a ningún partido", contestó.

FS