El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este martes que en la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte platicó con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el tema de la libertad del periodista Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

"Sí hablamos, pero no puedo hablar, porque me importa mucho, mucho, mucho, mucho que logremos la libertad de Assange",

En conferencia de prensa, López Obrador afirmó que no podía hablar del tema, pero confiaba en el mandatario estadounidense "que es una muy buena persona y un buen gobernante merece que tenga toda la confianza de nosotros".

"¿Su postura fue la misma?", se le preguntó.

"La misma, pero debemos de respetar la decisión del gobierno de Estados Unidos y ese es mi compromiso", dijo.

"¿Y esa conversación fue entre amigos con el presidente Biden?", se le siguió cuestionando.

"Sí, lo que yo ya he expresado en otras ocasiones de que no se puede golpear a la libertad de expresión, que sería el mantener más tiempo en la cárcel a Assange, pues continuar agraviando el derecho que tenemos de manifestarnos libremente y que además Assange no es un espía, sino un periodista y lo que hizo fue dar a conocer información, igual que la información que dio a conocer The New York Times y otros medios ¿y por qué a esos medios no se les juzga? Porque es Assange", respondió.

JM