AMLO revela que la FGE podría atraer caso de explosivo en Salamanca

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó lo ocurrido ayer en Salamanca, Guanajuato, donde dos personas murieron luego de que explotara una caja, y dijo que es muy probable que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, sin embargo hizo un llamado para no politizar esta tragedia.

"Les enviamos a sus familiares, a sus amigos, nuestras condolencias, se están haciendo ya las investigaciones, es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse el uso de explosivos y se va a investigar", dijo AMLO.

En las instalaciones de la 28 Zona Militar, AMLO señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha informado que en Guanajuato, más que en otras entidades, grupos crimínales han comenzado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror y miedo en la población.

"No quisiera entrar en el terreno de la especulación, vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego, castigar a los responsables, que no haya impunidad. Tenemos el antecedente, esto lo ha identificado la Sedena se ha informado de que en el estado de Guanajuato más que en otras partes, de un tiempo a la fecha han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo, se va colaborar con la Fiscalía, si así deciden en atraer el caso y trasladarlo al ámbito federal y se va a actuar.

"No quiero que se politice el asunto, es delicado, y lo mejor es hacer la investigación"

Al preguntarle si el ataque fue realizado por la extorsión y derecho de piso que exigen grupos criminales a empresarios en la región, AMLO afirmó que no se sabe, por lo que pidió esperar a lo que arrojen las investigaciones y conocer si lo atrae la FGR.

"No se sabe, no está clarificado. Yo creo que pronto vamos a tener más información de lo sucedido y vamos a ver si la Fiscalía decide atraer el caso o no, si se mantiene la investigación en Guanajuato", finalizó.

GC