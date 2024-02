Este miércoles 21 de febrero, durante la mañanera en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando se encontraba al frente de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar ayudaba para hablar con los jueces a petición del Gobierno de México, para que no se liberara a los delincuentes.

López Obrador dijo que el exministro no hacía lo que ahora hace la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, pues esta da "licencia para robar" a los jueces al decir que son autónomos.

Señaló el Mandatario que: "Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba (Arturo) Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía 'cuidado con esto'".

Además, dijo que: "Si viene mal la averiguación porque el Ministerio Público en vez de poner que se detuvo a la persona a las 09:00, encontró que lo detuvieron a las 11:00, ya con ese hecho, pues, ya dictaba la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al ministerio público, sino 'a ver explica, estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida', no es nada más que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas".

Declaró que Zaldívar "ayudaba. Llega la señora (Norma) Piña y dice: 'los jueces son autónomos', o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tienen fuerza al interior del Poder Judicial, o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia".

López Obrador aseguró que cuando estaba Arturo Zaldívar estaba al frente de la Corte había más recato, "nosotros respetuosamente interveníamos".

Las declaraciones de López Obrador se dan después de que ayer un juez concedió libertad condicional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien es investigado por el caso Odebrecht y Agronitrogenados.

OF