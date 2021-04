Al señalar que "con los niños no", el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprobó que policías comunitarias de Guerrero entrenen a menores armados para vigilar el territorio.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, AMLO señaló que por muy justa que sea la causa no es correcto utilizar a los menores como lo hacen los traficantes de personas para llegar a Estados Unidos.

"Aunque se tenga una causa no se debe de utilizar a los niños, así de categórico, aunque se trate de una causa muy justa no debe de utilizarse a los niños, es el caso de del fenómeno migratorio y en cualquier caso, se puede decir que los migrantes no tienen trabajo, tienen que salir a buscarse la vida, eso lo entendemos, hemos hecho aquí siempre que la gente abandona sus comunidades por necesidad no por gusto, pero aún con esa triste llamar realidad no deben utilizarse niños".

Tras mostrar un video del periódico español "El País", en el cual se observa a los niños de una comunidad de Guerrero disparando, AMLO señaló que la entidad no es un paraíso, pero se está trabajando para reducir los índices delictivos, garantizar la seguridad y enviar programas sociales.

"Ya no hay condiciones para tomar un video con niños. Con los niños no", advirtió.

AMLO indicó que se desplegará la Guardia Nacional para garantizar la seguridad y no se esté utilizando a los niños con fines propagandísticos.

