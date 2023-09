Sobre una posible participación de más autodefensas en Michoacán ante el aumento de la violencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la mañanera de hoy que "se está trabajando" en el estado con la Guardia Nacional y más presencia de instituciones de seguridad.

"Hay mucha presencia, detenciones, se protege a la gente y se detiene a delincuentes", aseguró López Obrador en su conferencia de este miércoles 13 de septiembre en Palacio Nacional.

El Presidente recordó que no está de acuerdo en la creación "de estas guardias civiles, autodefensas": "Creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó más la situación (…) no se pueden utilizar estos grupos, no es correcto".

El Presidente López Obrador admitió que todavía hay violencia en la entidad porque "aunque no le guste a los fachos fifís", Felipe Calderón declaró en Michoacán la guerra contra el narcotráfico y "le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero".

"Tenemos información de que en Michoacán, de seis meses a la fecha, está bajando el número de homicidios", afirmó.

Por si te interesa: López Obrador descarta ruptura en Morena pese a amagos de Marcelo Ebrard

OF