AMLO reconoce que la FGR se está tardando en el caso Lozoya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que la Fiscalía General de la República (FGR) se está tardando en elaborar la investigación y en presentar los recursos ante los jueces en el caso de Emilio Lozoya, sin embargo, aseguró que tiene confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero.

"Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía, aprovecho para decirle que tengo confianza al fiscal, quisiera yo, pero entiendo de que no es posible, a veces que se avanzara más rápido, ahora sí que justicia pronta y expedita, porque se están tardando, pero le tengo confianza al fiscal, lo considero un hombre íntegro, recto", dijo.

"La justicia tarda, pero llega, en eso confio"

El Mandatario mexicano pidió que en este caso no haya venganzas y juicios sumarios, sino que todo sea apegado al marco legal.

"También que no haya venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos, que todo sea de acuerdo a la ley que se presenten pruebas, que no sea un espectáculo, lo que hacían antes de meter a la cárcel para decir ahora sí ya se va a acabar la corrupción y el que lo metía era corrupto y termina siendo más corrupto que quien entró a la cárcel", precisó.

López Obrador exhortó a que la FGR haga bien su trabajo "que no se detenga, que no se limite y que se aplique la ley".

GC