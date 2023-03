El Presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que en Estados Unidos no se combaten a los cárteles que distribuyen fentanilo y el problema de adicción principalmente entre los jóvenes.

"Nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo, y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero por qué no atienden ellos el problema, porque no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos, los carteles que se encargan de distribuirlo y más a fondo porque no atienden a sus jóvenes".

En conferencia de prensa, en el búnker de Constituyentes de la extinta Policía Federal, el jefe del Ejecutivo cuestionó porque no atemperan el consumo constante de las drogas.

"Porque incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos como lo que estábamos hablando de pastillas autorizadas por la agencia de salud de Estados Unidos supuestamente para quitar el dolor y que no producían adicción, cuando se demostró que si producía adicción y causaron la muerte de miles de estadounidenses ¿qué hicieron entonces los del Partido Republicano?".

El Presidente criticó que además se comercializan armas de alto poder sin ningún control, pues el 80% de las armas de alto poder que usa la delincuencia en México se venden en Estados Unidos y no hay registro, incluso algunos legisladores republicanos son financiados por las empresas que fabrican las armas para sus campañas políticas.

"Vamos dialogando sobre este asunto, vamos a poner las cosas en claro, pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados, ya no es el tiempo de antes", dijo.

