AMLO rechaza la idea de querer militarizar a México

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que es falso que se diga que quiere militarizar al país por buscar que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"No hay ningún problema, el que se quiera decir a la ligera de que se está militarizando el país, no es cierto", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en el Museo Naval de Veracruz.

López Obrador agregó que en su gobierno, las Fuerzas Armadas han actuado de manera profesional y con respeto a los derechos humanos.

"Lo importante es valorar los hechos. En el tiempo que llevamos en el gobierno, las Fuerzas Armadas no han violado los derechos humanos, en el caso que han habido muy pocas violaciones, las mismas Fuerzas Armadas se han encargado de castigar a los responsables, sin que yo ordenara que se actuara", señaló.

Recordó que en Puebla hubo un caso en el que unos marinos se excedieron y victimaron a campesinos y de inmediato se actuó, no por denuncia sino por vocación propia.

"Ya el Estado no es violador de derechos humanos, eso ya se terminó. Se tomó la decisión de no apostar a la guerra, que no haya masacres, si hay enfrentamientos y heridos ya no no se les masacra, se les atiende", expresó.

Señaló que a los elementos de la Guardia Nacional se le está formando en el respeto a los derechos humanos, de modo que no va haber ningún riesgo de excesos de autoritarismo y está desterrada la tortura.

GC