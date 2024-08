Este martes 28 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a predicciones de calificadoras, asegurando que no afectaría una rebaja de la calificación crediticia de México, como han advertido agencias y bancos internacionales, esto debido a la incertidumbre que causará la polémica reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial.

Durante su conferencia mañanera, el Mandatario respondió: "No (afectaría), tenemos muy poca deuda ya externa, la vez pasada vinieron los expertos, especialistas de Hacienda, y hablan de 25% de deuda extranjera nada más, de la deuda global, y tenemos reservas en el Banco de México récord, entonces no hay ningún problema, no hay nada que temer".

La deuda pública neta de México subió al 47.6% de su Producto Interno Bruto (PIB) en la primera mitad de 2024, según reveló en julio pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que prevé dejarla en 48.6% al final del gobierno de López Obrador, quien entrega el cargo el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, López Obrador desestimó las alertas de entes como Fitch Ratings, que mantiene la calificación de México en "BBB-" pero señala que las reformas del Gobierno "afectarían negativamente" el perfil del país, mientras que el banco estadounidense Morgan Stanley ya rebajó el nivel de inversión a "underweight" o "infraponderado".

"No es para tomarlos en serio, es como los pasquines famosos, con todo respeto, el New York Times , el Washington Post , el Wall Street Journal ", mencionó.

El Presidente aseguró que México vive "momentos estelares" ante la reforma judicial, que ayer lunes se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, que podría votarla en el pleno la próxima semana, cuando Morena y sus aliados tengan la mayoría necesaria, de dos tercios, para modificar la carta magna.

López Obrador sostuvo que "la economía de México está sólida, fuerte" y "es de los países más atractivos para la inversión extranjera" , pero los entes financieros critican la reforma judicial porque "son cómplices del saqueo que hubo" en el país en gobiernos anteriores.

"Es lo que siempre hemos sostenido, antes estos organismos internacionales, sobre todo los vinculados a las finanzas, eran los que dominaban en los países, imponían las agendas", criticó el Jefe del Ejecutivo Federal.

Los mexicanos irían a las urnas para votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir de 2025, en caso de avalarse la reforma judicial.

