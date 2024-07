Esta mañana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no cometer atrocidades en nombre de la democracia y pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a no intervenir en las elecciones de Venezuela porque esa acción es "injerecismo".

"Qué se tiene que meter la OEA. Eso es injerencismo, por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con que fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato, dónde están las pruebas?" , señaló el Presidente, quien también dijo que la organización no representaba a nadie.

El departamento de observación de la OEA afirmó esta mañana que, debido a la falta de transparencia y a la poca evidencia presentada durante las elecciones venezolanas, los resultados anunciados por el Consejo Electoral de Venezuela (CNE) no pueden ser reconocidos.

Por su parte, el mandatario mexicano incitó a Nicolás Maduro y a la oposición a realizar un conteo de "voto por voto" y aceptar los resultados, para de esta forma limpiar las elecciones presidenciales.

"Que revisen las actas, que cuenten los votos, voto por voto, que no haya desconocimiento a priori", dijo.

Señaló, además, que las personas que no ejercen la democracia de forma imparcial no deben participar en el proceso: "Y que no metan las manos y las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, de forma democrática, porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades".

El presidente López Obrador llamó a no dejarse engañar y a esperar los resultados oficiales de la elección presidencial venezolana.

