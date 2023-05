Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, pidió una tregua entre China y Estados Unidos para abordar la crisis de fentanilo en medio del intercambio de acusaciones y sanciones de estos gobiernos.

"Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario , y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica y política", expresó en su rueda de prensa diaria.

El mandatario hizo estas declaraciones tras su reunión del martes con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, quien ha visitado México tres veces en menos de tres meses en medio de las discusiones de ambos países por la migración y el fentanilo. "Hay muy buena actitud de parte del Gobierno de China, ustedes saben que nosotros hemos estado solicitando al Gobierno de China colaboración porque la materia prima del fentanilo y otros precursores vienen de Asia", expresó López Obrador.

El presidente había afirmado el 5 de mayo tener pruebas del tráfico ilegal de fentanilo desde China después de que la Marina encontró un cargamento de más de 20 toneladas proveniente del puerto chino de Qingdao que escondía fentanilo y metanfetaminas. Pero tanto México como China han negado que se produzca fentanilo en sus territorios, como sostiene la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

"No queremos culpar a nadie, no se gana nada con la confrontación, máxime cuando está de por medio un asunto humanitario porque esto no tiene que ver con ideología, con diferencias políticas, están perdiendo la vida 100 mil personas cada año en Estados Unidos", agregó ahora. López Obrador indicó que pedirá a otros países de Asia involucrarse en el combate a esta droga sintética.

"No solo a China, sino a Corea del Sur y otros países, vamos a pedir que nos informen de quienes adquieren estos químicos, a dónde van, de dónde salen, a dónde van a llegar, a qué puertos, cooperación, y en eso vamos con el Gobierno de China", señaló. Por otro lado, defendió los avances de México en el control de fentanilo ante la creciente presión de Estados Unidos, donde legisladores republicanos piden declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas.

"Se está avanzando, por ejemplo se está avanzando en el control de los puertos, la Secretaría de Marina está llevando a cabo un trabajo muy eficaz para confiscar", insistió.

