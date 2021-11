AMLO pide a Monreal apegarse a las reglas de Morena para elegir candidato

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) apegarse a las reglas de su partido para elegir al sucesor en las elecciones presidenciales de 2024.

"Ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas, si el estatuto de un partido habla de que se pueden utilizar como procedimiento para elegir candidato las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado", dijo AMLO en la "mañanera" de hoy lunes.

Estas declaraciones ocurren luego de que el fin de semana pasado, Monreal señaló que no confía en las encuestas que ha hecho el partido porque ha sido víctima de ellas.

"No confío en las encuestas porque he sido víctima de ellas. Cuando no hay transparencia ni método, incluso en quien las hace no confío. Para mí, la encuesta es un método desgastado, desconfiable. Respeto lo que dice el Presidente de la República; no voy a confrontarme con él, ni con la historia. El Presidente es historia", dijo en una visita a las universidades Autónoma de Nuevo León y la de Monterrey.

Por eso, AMLO señaló que no se va a modificar lo que ya está aprobado: "Entonces si no modifican el estatuto me voy, no creo yo, no creo que lo haya dicho, o si lo dijo no lo doy por bueno", dijo López Obrador.

GC