El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador manifestó que no cree que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se atrevan a eliminar la prisión preventiva oficiosa, pues eso sería completamente violatorio a la Constitución al invadir una facultad que le corresponde al Poder Legislativo.

"Si se cancela el artículo, sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativa, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes, el Legislativo tendría que actuar".

Durante la "mañanera", López Obrador indicó que en caso de que la Corte apruebe eliminar este tipo de prisión preventiva, defenderá el Poder Ejecutivo para que "no nos invada, porque ya no será la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador".

"No creo, la verdad, que se atrevan porque, pues es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya correspondería al Legislativo y nosotros defendernos para que no nos invadan, porque ya no será la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador", dijo.

López Obrador confió en que los ministros analizarán bien el tema y pidió tenerles confianza.

"También depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien y hay que tener confianza", agregó.

GC