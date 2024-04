El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes 19 de abril que la reforma que se plantea para usar las Afores inactivas de trabajadores mayores de 70 años, no es para robar, expropiar o confiscar los ahorros de los trabajadores, porque el derecho a reclamar su dinero no prescribe.

"No estamos aquí para perjudicar a los trabajadores, estamos aquí para beneficiarlos; los que roban son otros que no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales", dijo.

En la mañanera de hoy, acompañado por los titulares de Gobernación, Trabajo, IMSS, ISSSTE, Infonavit, entre otros, el titular del Ejecutivo dijo que no prescribe el derecho de los trabajadores de reclamar los recursos.

"(Esto) significa que quien tiene un depósito, por poco que sea, tendrá siempre el derecho a reclamarla, esa es la clave de todo, por eso nadie se puede robar la pensión porque queda a salvo el derecho del trabajador".

Recordó que ese dinero que no se reclama por ley tiene pasar al IMSS, por lo que las Afores deben entregar los recursos de cuentas inactivas de mayores de 70 años al Instituto.

Acusó que las Afores están sacando el cobre porque no quieren entregar los recursos de las pensiones no reclamadas.

"Una reforma del futuro": Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó la reforma en materia de pensiones 2024 y calificó como "nefasta" la de 1997, con el expresidente Ernesto Zedillo de León.

Ante López Obrador se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administrados por las Afores; se aumentaron las semanas de trabajo, de 10 a 25 años, y la pensión en función del ahorro y no del salario.

La secretaria de Gobernación recordó que en 2020, el presidente López Obrador presentó una propuesta de reforma al IMSS para incrementar la aportación patronal. Mencionó que esta semana redujo las semanas de cotización a 750.

Indicó que con la reforma presentada este 2024 se busca garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS, se jubilen con el 100%.

"Estamos hablando de una reforma del futuro", expresó Alcalde.

Financiamiento para el Fondo de Pensiones

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, recordó que la forma de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar incluye un 75% de los ingresos por incautaciones; ingresos derivados de la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 25% de las utilidades de las entidades paraestatales sectorizadas en la Sedena y Marina; adeudos de entes públicos ante el SAT e ISSSTE, y recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores.

"Las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos, que sus ahorros en las Afores son, prácticamente, intocados", dijo Bolaños.

OF