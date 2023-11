Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI) quien "es un experto, finísima persona" pues calculó en 125 mil millones de pesos el rescate del Fobaproa y se están pagando tres billones de pesos.

"¿Cuánto es de 125 mil a 3 billones? ¿Cuántas veces más? Y me estoy tardando en tocar el tema, porque ayer estaba recomendando que el próximo presidente de México no polarizada, que no fuera como yo", dijo el Mandatario.

Recordó que el rescate bancario fue el robo más grande que se haya cometido en la historia de México.

"Zedillo informa que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos, está en su segundo informe de Gobierno… de 1996 y el costo del rescate es de 3 billones, o sea, todavía se va a terminar de pagar en 30, 40 o 50 años más, o sea que este señor tan afamado, tan buen técnico se equivocó por muy poco, eh… o sea, su pronóstico casi se ajusta, casi le atina".

¿Por qué López Obrador mencionó a Zedillo en la mañanera de hoy?

Recientemente, expresidentes de México se han pronunciado contra política de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de estos fue Ernesto Zedillo, quien aseguró que México necesita un "presidente que no gobierne mintiendo".

Sin mencionar al líder del ejecutivo, el exmandatario expresó las cualidades que él considera debería tener el siguiente presidente. "Un presidente que no gobierne mintiendo a la gente y culpando a otros por sus propios errores".

En el último año de gestión de López Obrador se han suscitado diversos golpes en contra del Poder Judicial, entre otras instituciones, por lo que Zedillo enunció que "me gustaría ver un Presidente que no sea elegido mintiendo al pueblo".

"Desprecio el populismo, cuando la gente empieza a dividir el mundo entre los que son como yo y los demás, entonces empezamos a dividir las sociedades, creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con ese tipo de evaluaciones", subrayó el priista en el Foro "Origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: López Obrador presume más de 173 mil nuevos empleos en México solo en octubre

OF