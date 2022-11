El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará la total libertad para que la manifestación que planean llevar este domingo 13 de noviembre en la Ciudad de México opositores en contra de su reforma electoral y en defensa del INE, y señaló que el Zócalo estará abierto para que puedan llegar si deciden hacerlo.

En conferencia de prensa "mañanera", el Mandatario federal recomendó, bajo el grito de "¡Zócalo, zócalo, zócalo!", a los dirigentes de esta manifestación a que lleguen al Zócalo y no al Hemiciclo a Juárez como lo tienen planeado.

El Mandatario federal llamó a sus simpatizantes a quedarse en sus casas para evitar provocaciones y anunció que el domingo no estará en Palacio Nacional, sino en Palenque, Chiapas, celebrando su cumpleaños.

"Tienen todo el derecho de manifestarse, además ya fuera máscaras, que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ninguno problema, y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho de manifestación, lo que nosotros padecimos porque ellos querían, estos hipócritas querían hasta reglamentar las marchas, prohibirlas, entonces no, libertad completa (…) Libertad y todos a manifestarse, pues así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos, ahora sí como dicen los jóvenes 'safo'".

"Zócalo abierto, además los derechos de manifestación no se imploran, no hay ni siquiera que pedir permiso que nosotros estuvimos como dos o tres años que no nos permitan el Zócalo, prohibido, usar el Zócalo. No, que vengan al Zócalo".

En el salón de Tesorería de Palacio y al señalarle que los dirigentes de la marcha planean llegar al Hemiciclo a Juárez y no al Zócalo, el Presidente López Obrador les aconsejó llegar a este.

"No, al Zócalo. ¡Zócalo, zócalo, zócalo!", dijo.

