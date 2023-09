El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este sábado el Día de la Independencia de México al encabezar el desfile militar con el que se refleja el creciente poderío que ha otorgado a las Fuerzas Armadas.

Flanqueado por los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, el Mandatario realizó un recorrido en auto con el que atravesó el Zócalo de la Ciudad de México, en medio de la formación de elementos de las Fuerzas Armadas, mientras un grupo de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana "vistió" el cielo con humo tricolor.

Tras el pase de revista, el mandatario mexicano subió al presídium y se rindieron honores al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas con salvas de artillería.

En su discurso, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, agradeció la confianza que López Obrador ha depositado en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional "para que nos permita apoyar con todas nuestras capacidades a todos los mexicanos" como fue el caso de la pandemia por covid-19, entre otras emergencias donde han estado presentes, dijo el funcionario.

Sandoval exaltó además que las festividades patrias "nos unen" en la diversidad cultural, en las raíces, la gastronomía y en pensamiento, e hizo un llamado a fortalecer la unidad nacional.

"Para hacer frente a cualquier adversidad se tiene que fortalecer la unidad nacional, está comprobado que somos más fuertes si actuamos de manera conjunta, si promovemos el esfuerzo colectivo, rasgo solidario que siempre nos ha caracterizado como mexicanos", apuntó.

En el evento, que se celebró para conmemorar el 213 aniversario del inicio de la lucha armada por la Independencia de México, Sandoval destacó que la labor de las Fuerzas Armadas es siempre "con absoluto respeto a la ley y a los derechos fundamentales", anteponiendo "en todo momento" el bienestar del pueblo de México.

Durante el mandato de López Obrador, las Fuerzas Armadas no sólo han participado en tareas de seguridad pública, sino que también han sido artífices en la construcción de las megaobras que ha impulsado el Presidente mexicano, como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Olmeca, en Dos Bocas, en el sureño estado de Tabasco, entre otros.

En el evento participaron más de 16 mil integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México, así como elementos de la Guardia Nacional, un grupo policial creado durante el mandato de López Obrador.

Entre las novedades del contingente naval destacó la presentación de su nuevo elemento canino, sucesor de la perrita Frida en el equipo de rescate de la Secretaría de Marina.

Además, por segundo año consecutivo desfilaron en el contingente naval los alumnos de las escuelas náuticas y la Marina Mercante, cuya actividad se sectorizó en la Semar desde 2021.

También participaron 17 delegaciones extranjeras de los países hermanos de Belice, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nepal, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Rusia y Uruguay.

El Presidente López Obrador estuvo acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, así como de integrantes de su gabinete como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, entre otros funcionarios.

Tal como en el Grito de Independencia, en el desfile no estuvieron presentes representantes del Poder Judicial y Legislativo, pues el mandatario había anunciado días antes que no invitaría a representantes de estos poderes, pues "no tenemos buenas relaciones" y los acusó de "estar en contra del pueblo".

