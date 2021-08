AMLO destaca balance positivo tras fijar precios máximos para gas LP

A una semana de que se fijaron los precios máximos para el gas LP, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el balance que él tiene es “positivo” y que se complementa, señaló, con la llegada de Gas Bienestar, la empresa pública que distribuirá cilindros de gas LP a precios bajos.

A final de agosto superaremos la llegada de 100 millones de vacunas: Ebrard

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que el incremento en el combustible es debido a que no había competencia, por lo que, manifestó, es importante que no haya monopolios.

"Es esto, muy positivo, y esto se va a complementar con el Gas Bienestar", señaló.

"¿Por qué se incrementó tanto el precio del gas? Porque no había competencia, no hay todavía, entonces es importante la competencia, que no haya monopolios. Entonces, antes, como aquí lo explicaban ustedes, Pemex intervenía, no sólo en el abasto a mayoristas, sino en la distribución; de repente deja Pemex de intervenir, dejan todo al mercado y se vuelven monopolios y se afecta a la población", indicó el presidente en Palacio Nacional.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AA