Previo a su gira de trabajo por la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital, se recupere tras contagiarse de COVID.

Tras encabezar la ceremonia de inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en esta comunidad, el jefe del Ejecutivo federal declaró brevemente que le deseaba lo mejor a la jefa de gobierno.

"Que se mejore, le deseo lo mejor para ella", dijo López Obrador al término del evento.

Este domingo, a las 14:30 horas, en Ciudad Deportiva, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, el Presidente de México encabezará la ceremonia de inauguración de otra sucursal del Banco del Bienestar en esta alcaldía, en donde se prevé que asista Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, en representación de la jefa de gobierno.

El pasado miércoles, Claudia Sheinbaum, informó que dio positivo a COVID.

"Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse".

Esta es la segunda vez que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México da positivo al virus de coronavirus, pues en octubre de 2020 también anunció que se encontraba contagiada, por lo que estaría trabajando en aislamiento.

AC