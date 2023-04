El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) padece al menos de hipertensión, problemas de tiroides y del corazón.

Este domingo se dio a conocer que se contagió por tercera vez de COVID, por lo que estará en reposo unos días, según señaló en redes sociales.

Debido a sus antecedentes de gota, hipertiroidismo y “angina inestable de riesgo grave” ha comenzado a surgir la duda sobre si padece algo más grave. Aquí te decimos cuál es la información oficial hasta el momento del estado de salud de López Obrador.

¿Cuál es el estado de salud de AMLO?

De acuerdo con la versión oficial del Presidente de México, se contagió por tercera ocasión de COVID y su estado de salud "no es grave".

Señaló que "su corazón está al 100", aunque el año pasado se le tuvo que realizar un cateterismo.

El Presidente aseguró en su publicación en Twitter que "se guardará" unos días.

AMLO se encontraba en una gira en Yucatán cuando se sintió mal y tuvo que suspenderla, según confirma en esa misma publicación, por lo que tuvo que regresarse a la Ciudad de México, aunque no se informó si se encuentra en Palacio Nacional o en el Hospital Militar.

López Obrador reconoció el año pasado que estuvo a punto de tener un infarto, por lo que tuvo que someterse al cateterismo.

“Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron que hay que hacerlo, les pedí unos días. En eso me dio covid”, dijo en una mañanera el año pasado.

El Mandatario federal dijo que Adán Augusto López será quien encabece las conferencias mañaneras por algunos días, mientras se él se mejora.