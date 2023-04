La tarde de este domingo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que se contagió de COVID por tercera ocasión.

AMLO dijo que su corazón está bien y que se guardará unos días, por lo que será e secretario de Gobernación Adán Augusto López quien encabece la mañanera.

Sin embargo, la infección del Presidente levanta las alarmas sobre su estado de salud, debido a que ya ha sufrido de padecimientos del corazón y otras enfermedades.

Te damos a conocer a continuación cuáles son los problemas de salud que padece el Presidente López Obrador:

Enfermedades de AMLO



Es la tercera vez que se contagia de COVID, la primera fue el 24 de enero de 2021, cuando se sometió a un tratamiento experimental. La segunda fue el 11 de enero de 2022, situación que le aumentó algunos problemas del corazón.

En septiembre de 2022, el medio de comunicación Latinus difundió documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos por un grupo de hackers llamados “Guacamayas” que revelaron que el Presidente fue diagnosticado con gota, hipertiroidismo y “angina inestable de riesgo grave”.

Reconoció después de eso sobre los datos dados a conocer en los documentos: "Son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, les voy a poner una canción solamente hay una cosa que no tengo, lo del alcohol, lo demás sí, y otros males, todos los que se mencionan ahí".

AMLO admitió que en enero de 2022 estuvo en riesgo de sufrir un infarto, por lo que se sometió a un cateterismo.

“Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron que hay que hacerlo, les pedí unos días. En eso me dio covid”, dijo en una mañanera el año pasado.

En los papeles filtrados por los hackers “Las Guacamayas”, el 2 de enero de 2022, se dijo que una ambulancia del Ejército mexicano aterrizó en Palenque, Chiapas, para trasladar al mandatario mexicano hasta el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. El diagnóstico que recibió fue que tenía “una angina inestable de riesgo alto”.

Entonces, el Mandatario padece al menos hipertensión, problemas de tiroides y del corazón.