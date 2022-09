Durante la “mañanera” de hoy, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde lograron obtener información confidencial.

El día de ayer, en el programa de Carlos Loret de Mola, revelaron que el "hackeo" fue realizado por parte de un grupo denominado "Guacamaya", que logró obtener información confidencial, incluido varios padecimientos que sufre López Obrador, como gota e hipotiroidismo, mismos que, según él mismo, son veraces.

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que la información que se extrajo fue hecha por una agencia extranjera, y dudó que sea algo interno.

Hackeo a la Sedena

"Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México, que no es nacional y que utilizan a Loret para eso, pero que la información que lleva a cabo la extracción de la información debe de ser, pues, una agencia o un grupo del extranjero a no ser que sea nacional. (...) Ahora qué es lo que dan a conocer pues lo que es de dominio público, el que nada debe, nada teme", dijo.

