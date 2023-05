Al manifestar que "Estoy esperando el momento" y que está recabando información, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que presentará una demanda por daño moral en contra de César de Castro, abogado de Genaro García Luna, y adelantó que pedirá una reparación del daño.

El Mandatario federal adelantó en la mañanera de hoy que si gana la demanda y se decide que tenga que recibir una compensación económica, esta será destinada a víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Rechazó que su gobierno no permita entrar a México al abogado de García Luna pues aseguró que su administración no actúa de forma arbitraria.

"Sí, ya estoy recabando información. Sí voy a presentar la demanda en contra del abogado de García Luna. Además, ahora sacaron una foto que después la quitaron de ese abogado con un abogado mexicano y su esposa, que son muy contrarios a nosotros, seguramente vinculados al bloque este de derecha.

"Dice el abogado de García Luna que no puede llegar a México porque no se lo permito, miente, nosotros no actuamos de forma arbitraria. Yo voy a presentar una denuncia en contra de él", dijo.

"Él le quiso sacar a uno de los testigos, Zambada, de que yo había recibido dinero para una campaña en la que enfrenté a Fox cuando nunca fuimos candidatos rivales, pero eso lo introdujo, o sea, no tenía elementos de ningún tipo, abiertamente era involucrarme, mancharme, calumniarme, entonces le contesta el testigo, le dice "no, no es cierto", ya para que el señor Zambada tenga más firmeza que este abogado, que tenga más apego a la verdad que el abogado", cuestionó.

En febrero pasado, durante el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna por nexos con el narcotráfico, su abogado acusó al presidente López Obrador de recibir sobornos por cerca de siete millones de dólares del narcotraficante de Jesús "Rey" Zambada para su campaña presidencial en 2006.

"¿Cuándo presentará esta demanda?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Estoy esperando el momento, pero lo voy a hacer porque con propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso involucrarme en el caso de García Luna y va a tener que aclararlo, y vamos a pedir reparación del daño. Porque no es Andrés Manuel o solo Andrés Manuel, es el Presidente de México y no puede cualquiera y menos un extranjero poner en tela de juicio la integridad, la honestidad del presidente de México", respondió.

El Mandatario federal difundió una fotografía donde aparece César de Castro con la abogada mexicana Gina Avilés – a quien señaló de estar en contra de su gobierno - y quien afirma que el abogado de García Luna no puede entrar a México porque el presidente mexicano no se lo permite.

"Miente, imagínense un abogado que dice que yo no le permito que pise territorio mexicano. ¿Qué pruebas tiene? Está peor que los abogados huizacheros, pero sí lo voy a denunciar, lo vamos a denunciar. Estamos viendo porque lo vamos a hacer de manera oficial", agregó.

