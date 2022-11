A unas horas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta un amparo presentado por empresarios en contra del etiquetado de alimentos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que este no prospere y que el máximo tribunal de justicia resuelva en favor de la salud de los mexicanos.

"Estoy seguro que los amparos no van a prosperar porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería, por lo menos se sabría, no nos vamos a quedar sin mencionarlo", dijo el Presidente.

En su conferencia "mañanera" de este martes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que bajo ninguna circunstancia el interés de lucro puede estar por encima de la salud de los mexicanos.

"Que se vayan a robar más lejos, no puede ser que se afecte la salud del pueblo", advirtió.

Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, destacó que una de las políticas públicas para prevenir la diabetes son los sellos de etiquetado en productos, por lo que afecta mucho el amparo interpuesto por algunos empresarios.

"Si afecta mucho, si sorprende que haya llegado hasta la SCJN cuatro amparos contra el etiquetado, están reclamando una serie de derechos los empresarios, cosa que es inaudito", señaló López Ridaura.

Confió en que hay evidencia técnica para responder a esos amparos, no solo en el riego a la salud, sino el nulo impacto a la base trabajadora o los riesgos económicos, como que argumentan las empresas contra el etiquetado.

Se prevé que este miércoles la Segunda Sala de la SCJN discuta un amparo contra la Norma Oficial Mexicana 051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas.

Mediante esta normatividad las empresas que fabrican alimentos y bebidas preenvasados con alto contenido calórico, de azúcar, sodio, grasas y grasas trans, así como edulcorantes tienen que tener etiquetado frontal que advierta de ese contenido para los consumidores.

OA