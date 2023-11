Este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del excanciller Marcelo Ebrard de permanecer en Morena, y aseguró que con esta acción demostró ser un hombre responsable y consecuente.

En su mañanera de este martes 14 de noviembre en Sinaloa, el Presidente López Obrador señaló que por muy legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés de la nación.

El Presidente aseguró que quien no tiene amor al pueblo no es un político, sino "un politiquero", "oportunista", "arribista", "lambiscón", "achichincle" o cualquier cosa, "menos político".

"Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación", declaró.

En las instalaciones de la 9 Región Militar de Culiacán, López Obrador manifestó que la política es un apostolado, no una actividad lucrativa.

"Es una actividad humana para apoyar al prójimo, si no se le tiene amor al pueblo no se es político".

"Si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política; el corrupto no es político; el racista no es político; el clasista no es político; el que no tiene amor al pueblo no es político. Es un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político", dijo López Obrador.

OF