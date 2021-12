AMLO arremete contra Fox por criticar sus programas sociales: "él gobernó para los de arriba"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió en contra del expresidente Vicente Fox, quien criticó que la popularidad del Ejecutivo federal se debe a las "migajas" que entrega vía los programas sociales del Bienestar.

"Yo le preguntaría ¿Y él entregó aunque le llamen 'migajas', le entregó apoyos al pueblo? Nada"

AMLO, durante su conferencia de prensa "mañanera", aseguró: "Los expresidentes del partido conservador, estaba viendo un mensaje del expresidente Fox, diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama 'migajas'".

"Yo le preguntaría ¿Y él entregó aunque le llamen 'migajas', le entregó apoyos al pueblo? Nada, él gobernó para los de arriba, él le ayudó a Roberto Hernández a que no pagara impuestos cuando vendió Banamex, por qué le extraña que tengamos el apoyo del pueblo si nunca, en los últimos tiempos, se había atendido al pueblo".

AMLO, en las instalaciones de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán, fustigó que para los conservadores el pueblo no existía.

"El pueblo para estos conservadores no existía, la política era asunto de los políticos y era para atender a los grandes empresarios, banqueros, los llamados hombres de negocios, al pueblo no lo volteaban a ver".

"¿Qué hicieron por los jóvenes, por los adultos mayores, qué hicieron para mejorar la educación pública?, nada. Las acciones en materia de educación eran los pizarrones electrónicos, las computadoras, pura corrupción, en los últimos tiempos la mal llamada reforma educativa, para someter el magisterio, para ofender a los maestros, todo eso ya se terminó".

El Presidente López Obrador aseguró que el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, por eso a sus adversarios les cuesta mucho trabajo entender que hay una nueva realidad, que ya no es lo mismo de antes y ahora el pueblo es el protagonista principal ya no hay un gobierno al servicio de una minoría rapaz.

OA