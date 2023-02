Al reiterar que se está revisando para ver la posibilidad de revivir el proyecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la construcción del Tren México-Querétaro en el sexenio pasado fue cancelado por la oposición del gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal informó que esto se lo reveló el exembajador de China en México, Qiu Xiaoqi.

"No descartamos la posibilidad de la constitución del Tren, estamos revisando el proyecto. ¿Se acuerdan ustedes que una empresa china con una empresa mexicana iban a constituir ese tren? Hay toda una anécdota sobre eso.

"Había un empresario muy cercano, muy cercano al gobierno, un señor (Juan Armando) Hinojosa, y ese con otros empresarios se unieron a una empresa china y consiguieron la concesión para constituir el Tren de México a Querétaro. Firmaron el convenio y según el embajador chino de entonces -una muy buena persona, que había estado en América Latina, estuvo en México, no mucho tiempo, ya estando en la Presidencia se fue a formar parte del gobierno central de China -, me platicó que ya estaba el acuerdo, pero que parece que hubo una oposición del gobierno de Estados Unidos y entonces ante eso, los funcionarios mexicanos dieron marcha atrás al acuerdo, cosa que les molestó mucho a los del gobierno chino. Al final no se hizo nada, se canceló el proyecto", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que se está buscando revisar si se terminó con el proyecto ejecutivo del proyecto ferroviario y si se compró todo el derecho de vía para el paso del tren.

Señaló que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN) le comentó que se puede ampliar un carril más a la autopista México-Querétaro, pero "yo soy de la idea de que ya está muy muy rebasada y lo que se tiene que buscar es la posibilidad del (construir) tren, que eso ayudaría mucho porque es un tren de pasajeros y tren de carga. Estamos analizándolo".

vll