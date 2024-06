Este lunes 24 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tiene un "reporte personal" sobre el caso Ayotzinapa: "Estoy haciendo un reporte personal que le voy a entregar a los padres de los 43, a todos, creo que el 3 de julio porque quiero aclarar muchas cosas" , mencionó durante su conferencia mañanera desde el Palacio Nacional.

El mandatario mexicano señaló su intención de aclarar el caso y develar información desconocida: "Quiero informarles de todo, y desde el principio, no hay en ninguno de los informes de ellos, señalamientos al Ejército", dijo. Andrés Manuel también mencionó que los familiares de los normalistas desaparecidos no saben que luego de la desaparición, los abogados del Centro Prodh y Tlachinollan se reunieron con el expresidente Enrique Peña Nieto Peña Nieto. Declaró que "se enmarañó mucho el asunto" por "los intereses". "Lo que estoy haciendo es clarificarlo", expresó.

Según las palabras del Presidente, el documento que posee puede probar que se dejó en libertad a 80 personas que participaron en la desaparición de los jóvenes estudiantes con una resolución promovida por el Centro Prodh y celebrada por los abogados, "defensores al mismo tiempo, defensores de los padres de los muchachos".

Ante estas declaraciones, también mencionó: "No tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, y le he buscado por todo y tengo toda la información". "Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no protegemos a nadie", agregó.

Indicó que una institución no tiene que ver con la actitud de 5, 10 o 100 elementos: “La instrucción es justicia sin impunidad para nadie. Si yo tuviese pruebas que el Ejército intervino en la desaparición de los jóvenes, se actúa en contra de todos”, dijo.

"Agrégale la que viene", ironizó el Presidente López Obrador al señalarle los ataques que ha hecho contra el Centro Prodh.

MB

