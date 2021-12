AMLO afirma que van a "pacificar Michoacán sin declararle la guerra"

Al afirmar que "el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien", el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que pese a la "complejidad de la herencia" que se recibió por parte de grupos delictivos que han operado desde hace años en Michoacán, refrendó su política de combate a la violencia y de pacificar al estado y país sin declararle la guerra a ningún grupo.

En la "mañanera" de hoy en Michoacán, AMLO recordó que el miércoles pasado señaló que la verdadera confrontación con los grupos criminales, sobre todo a los jefes, va en el sentido de quitarles a los jóvenes "el semillero" y que no cuenten con un ejército de reserva para delinquir.

"Hace dos días en mi informe hablaba que la verdadera confrontación con la delincuencia organizada sobre todo, con los jefes va en el sentido de quitarle a los jóvenes o evitar que se los lleven, el que no puedan contar con un ejército de reserva para delinquir", dijo.

"A pesar de la complejidad de la herencia que se recibió de grupos delictivos que han operado desde hace mucho tiempo en Michoacán, se está trabajando, desde luego sin declararle la guerra a ningún grupo y buscando proteger a la gente y atender las causas que originan la inseguridad y violencia e ir al fondo".

En este sentido, acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) y por su gabinete de seguridad, AMLO afirmó que su gobierno apoya a los jóvenes y se les garantiza el derecho al estudio y al trabajo.

"Vamos a ir avanzando de esta manera pacífica en Michoacán y a todo el país con el criterio de que la paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esa es la estrategia que se está aplicando, por eso los programas de bienestar que se están llevando a cabo en todo los pueblos de Michoacán, No hay una comunidad de Michoacán en donde no llegue un programa de bienestar", aseveró.

GC