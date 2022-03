El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó un encuentro que sostuvo con el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, en el que el político priista le reveló que fue traicionado por aquellos que lo apoyaron. AMLO lo dijo al señalar que sus opositores quieren un Presidente "débil".

"No voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña, siendo el Presidente constitucional y yo presidente electo, y en la plática me dice ‘me traicionaron’. Como soy historiador, en una segunda plática le dije, ‘¿quiénes fueron? Para saber’. Me dijo, pero eso no tengo por qué darlo a conocer", contó AMLO en su conferencia "mañanera" de este lunes en Palacio Nacional.

Agregó el Presidente de México que el expresidente le comentó que les otorgo todo; dio contratos, condonó impuestos y lo traicionaron.

"No sé si se acuerdan, los medios apoyaron al presidente Peña, lo elevaron a rango supremo, con lo mediático, eso no se debe de olvidar (…) y después le dieron la espalda y hasta lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, burlándose de él", indicó.

AMLO concluyó que la estrategia golpista no debe dejar de tener contrapeso, enfatizando la importancia de estar bien informado.

IG