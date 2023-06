El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a atribuirle al periodista Carlos Loret de Mola supuestas propiedades de lujo y un supuesto salario millonario, y otra vez se refirió al periodista Jorge Ramos, quien ha asistido a la mañanera a probar que este es el gobierno con más homicidios.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador reconoció que su gobierno es el que más homicidios ha registrado "porque, pues estaba muy alto el número de homicidios cuando llegamos, y lo hemos ido bajando".

"Y si ya le estoy contestando a Jorge Ramos, ojalá y él me conteste dos cosas: ¿Cuánto gana y para quién trabaja? Ya sé que es Univisión, pero para quién trabaja en realidad", expresó el Presidente.

I N C R E I B L E..



López Obrador vuelve a reconocer que su gobierno SI es el MÁS VIOLENTO de la historia.. pero, ahora quiere saber:



"Y.. cuánto gana Jorge Ramos??!!"..



Además de Loret de Mola, ahora el enemigo de AMLO es Jorge Ramos..



Le molestó mucho el artículo dónde él… pic.twitter.com/Tu27tJhoVh— Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) June 14, 2023

Además de Carlos Loret de Mola y Jorge Ramos, el Presidente López Obrador también se lanzó contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Tras ser aludido de nuevo en la mañanera de este miércoles, el periodista Jorge Ramos respondió a los dos planteamientos de López Obrador.

"Trabajo para la cadena Univisión en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1984. Y mi salario es, y ha sido, producto de mi trabajo como periodista independiente. Usted lo sabe porque lo he entrevistado varias veces. Eso no cambia el hecho de que en su gobierno ya haya más de 146 mil asesinatos, más que en casi un siglo".

"Y ya que estamos intercambiando información, le vuelvo a solicitar una entrevista para la televisión. Ojalá la acepte, como antes", respondió Ramos.

JM