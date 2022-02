AMLO acusa a EU de financiar campaña en contra de su gobierno

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció durante la "mañanera" de hoy, que se realiza en Tijuana, que planteará a Joe Biden el hecho de,que su gobierno está financiando una campaña en contra de su gobierno.

AMLO calificó esta acción como injerencista, pues señaló que ningún gobierno extranjero debe de intervenir en los asuntos internos, pues tiene que respetar la soberanía de México.

"Esa es una actitud injerencista, ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorados, somos un país libre, independiente y soberano, además yo presento una autoridad legalmente constituida, me eligió el pueblo", afirmó AMLO.

Además, López Obrador también dijo que en todo el mundo se usa estas tácticas para imponer "procedimientos de corrupción, para que las empresas puedan robar con impunidad".

AMLO manifestó que estos señalamientos no tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión pues esto, aseguró está garantizado: "El asunto es qué hay detrás, cómo está el financiamiento de los medios".

GC