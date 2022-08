Como una "burla" calificó el Presidente Andrés Manuel López Obrador que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos. Afirmó que "no voy a limitar el presupuesto", pero consideró que los mexicanos deben cuestionar, criticar los excesos.

"Es como lo que era el gasto de publicidad en los gobiernos anteriores, pero como el gasto de publicidad dependía del Ejecutivo, pues se hizo un ajuste del 70 por ciento de ese gasto", señaló López Obrador.

Por eso, expuso, presentó la reforma electoral ante la Cámara de Diputados, la cual contempla que no haya diputados plurinominales y solo exista un órgano electoral nacional que organice las elecciones locales y federales.

"En cada estado es lo mismo, se reproduce y cada cuánto tiempo hay elecciones: cada tres años, cada seis años y qué hace ese aparato o esos aparatos, entonces si hay un instituto nacional, pues organiza todas las elecciones, ya no se necesitarían esos organismos estatales, ese dinero, aunque no les guste a mis adversarios, pero además por eso lo digo porque no les gusta, que lo destinen los estados a tapar baches tantas necesidades que hay".

Y agregó: "La gente lo que quiere es que se le resuelvan sus problemas, los problemas de todos los días, que no falte el agua, que no falte la luz, que no haya tantos baches, que no aumenten los precios, que haya seguridad para eso es el gobierno".

OA