Durante su visita el pasado 1 de abril a Ciudad Juárez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue increpado por la tragedia que cobró la vida de 40 personas en una estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM). Decenas de personas se manifestaron por justicia y le cuestionaron directamente al Mandatario por la tragedia. La respuesta del Presidente no tardó en viralizarse en redes, pues acusó a Maru Campos de enviar a los manifestantes.

López Obrador se hizo presente en Ciudad Juárez para realizar un recorrido tras el mortal incendio, y ante las varias protestas que recibió, culpó a la gobernadora de Chihuahua de estar detrás de ella.

Durante uno de sus trayectos, López Obrador intercambió palabras con una activista, quien le pidió que México no actúe como Estados Unidos en cuanto a la política migratoria.

“Te mandó Maru Campos” dice AMLO agrediendo a dicha mujer … gravísimo la forma en que reacciona, es aterrador pic.twitter.com/yUMcfvVInu — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) April 1, 2023

Subido en una camioneta y con la ventana baja, el trayecto de López Obrador fue bloqueado momentáneamente por un grupo de personas; fue entonces que se le escuchó al Presidente responderle a la mujer:

“No somos iguales, mi amor. No nos confundas. (…) No provoquen, yo no lo hacía así, lo hacía de manera pacífica. Qué se me hace que te mandó Maru, mi amor, te mandó Maru”.

El video del momento generó indignación en redes sociales, pues acusan al Presidente de evadir su responsabilidad en el incendio, al tiempo que su actitud fue catalogada como machista.

DIPUTADA EXIGE AL PRESIDENTE DISCULPAS

Sobre estos hechos la diputada chihuahuense, Isela Martínez Díaz, presentó una iniciativa para exhortar al Presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que se abstenga de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, esto luego de las diversas denuncias recopiladas en medios de comunicación por su polémica respuesta a una activista durante su visita a Ciudad Juárez.

Isela Martínez denunció que López Obrador no brindó ninguna atención a la tragedia de los migrantes, lo cual demuestra, declaró, "su indolencia y sangre fría"; asimismo, aseguró que el Presidente mexicano minimizó los reclamos de justicia a la vez que violentó y menospreció a la activista al darle un tinte político a sus reclamos.

Por estos motivos, solicitó que se exhorte a López Obrador para que se abstenga a realizar este tipo de señalamientos y ofrezca disculpas de manera pública en su conferencia "mañanera", al considerar que la actitud del Presidente no fue correcta.

JM