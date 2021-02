AMLO: Soy partidario de que no se regulen medios de comunicación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se debe de garantizar la libertad de expresión en las redes sociales porque no se acepta la censura y menos –dijo- de particulares que no representan los intereses de los ciudadanos y no son gobierno.

"Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada: que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura".

Durante la mañanera, AMLO dijo no debe de haber censura, "prohibido prohibir, lo único es que se garantice la libertad, eso sí es importante, porque cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos se puso verde la estatua de la Libertad que le regalaron los franceses al pueblo de Nueva York, estaba verde de coraje".

"Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes, de las plataformas estas famosas, cuando silenciaron al Presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser, ¿cómo se erigen en los grandes censores, jueces?".

Recordó que en México anteriormente se llevaron a cabo episodios de censura como lo que le hicieron a José Gutiérrez Vivó y en su momento a la periodista Carmen Aristegui, pero ahora su gobierno no censura a los articulistas, ni a los conductores de radio y televisión por expresar sus opiniones.

Al cuestionarlo sobre la propuesta de iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales, López Obrador dijo que es una facultad que tiene los legisladores, por lo que debe haber debate, aunque se trata de un tema polémico.

"En las redes hay ataques, 'bots', pero todos tienen derecho a manifestarse y el que no argumenta, el que insulta, no es visto, no lo siguen. El que argumenta y esgrime razones, el que tiene fundamentos, elabora buenas explicaciones a ese lo siguen en las redes", dijo.

GC