AMLO: Seguiré subiendo mensajes al "face" mientras no me censuren

Luego de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe de abstenerse en sus conferencias matutinas de emitir opiniones sobre el proceso electoral, el Presidente manifiestó que, mientras no lo censuren en redes sociales, él seguirá subiendo videos en "el face (Facebook)".

En un video difundido en su cuenta de Twitter, AMLO indicó que trataría de difundir mensajes cortos porque luego le reclaman que difunde videos largos.

En Petatlán, Guerrero, evaluamos el programa Sembrando Vida. Miren un ejemplo de la gran reserva de valores y conocimientos que posee nuestro pueblo. pic.twitter.com/lH2lOYSwWD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 16, 2021

"Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos... Como lo vamos a subir al 'face'. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al 'face' ", dijo.

Ayer viernes, el Consejo General del INE aprobó por mayoría ordenar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobernadores y servidores públicos abstenerse de hablar sobre el proceso electoral en curso en sus actos públicos como la conferencia de prensa mañanera del Presidente.

JM