Este jueves 25 de mayo, el pleno del Congreso de Perú declaró "persona non grata" al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de la nación andina y la negativa a transferirle la presidencia de la Alianza del Pacífico .

La decisión fue tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones tras haber debatido una moción con ese planteamiento que fue aprobada el lunes pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano.

Pero ¿Qué significa la "declaración de persona non grata"?

El término "persona non grata" , de acuerdo a la Real Academia de Española, se usa en referencia a la persona considerada indeseable por un Gobierno o institución . Pero tiene una connotación aún más profunda políticamente hablando.

De acuerdo al derecho internacional, la declaración de una "persona non grata" es el recurso por el cual los Estados pueden expulsar a diplomáticos de otros países si incumplen las leyes nacionales o, en su caso, interfieren en asuntos internos; justo el señalamiento de Perú al Presidente López Obrador .

De acuerdo al sitio El Orden Mundial, "la 'persona non grata' es una figura del derecho internacional que los Estados usan para expulsar de su territorio a diplomáticos de otros países. Cuando uno de ellos se excede en sus funciones o infringe la ley del Estado que lo acoge, este tiene derecho a declararle persona non grata —no deseada— y expulsarle. El diplomático debe entonces abandonar su puesto y regresar a su país en un plazo determinado. Esta práctica existe desde principios del siglo XX, pero se ha intensificado en los últimos años".

El marco jurídico de la figura de la "persona non grata" está contemplada en el Artículo 9 de la Convención de Viena , que a la letra señala:

"El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor".

"Finalmente, la declaración de persona non grata solo es efectiva si la realiza un jefe de Estado o de Gobierno, un ministro de exteriores o un representante ante una organización internacional. Además, la decisión debe comunicarse al Estado del diplomático rechazado a través de una nota verbal oficial, aunque ya hay quien lo hace por Twitter", declara el portal.

OA