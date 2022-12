Al señalar que "no vamos a tener cero crecimiento", el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronosticó que el crecimiento económico que tendrá México en lo que resta de su gobierno, es de por lo menos del 3 por ciento anual.

En la “mañanera” de este viernes, y al hacer un balance económico de fin de año, el Mandatario del Ejecutivo manifestó que aunque sea poco el crecimiento "no es poca cosa" pues recordó que se tuvo una caída del 17.8 por ciento por la crisis ocasionada por la pandemia de COVID.

"Nos caímos por la pandemia, nos levantamos relativamente pronto, y nos hemos ido recuperando, ya tenemos crecimiento que antes que la pandemia. Mi pronóstico es de que podamos crecer a una tasa promedio anual de cuando menos 3 puntos, 3 por ciento en lo que queda este año, el siguiente y el 24.

"Lo cual nos va a permitir recuperando de la caída que tuvimos con la pandemia y no vamos a traer cero crecimiento, vamos a tener crecimiento, aunque sea de un poco más del 1 por ciento anual durante nuestro gobierno. Esto no es poca cosa para esa caída de 17.8 por ciento que no se veía desde 1933. Esto es lo que nos produjo la pandemia, entonces ahí vamos", apuntó.

