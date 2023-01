El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este lunes por qué se tituló de la UNAM de la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) sin el dominio del inglés.

En conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador informó que, a finales de los años 70, cuando cursó la carrera, existía, además de acreditar el dominio del inglés, la opción de titularse por las comprensiones de lectura de dos lenguas y él optó por el francés y portugués.

Además, informó que se tituló varios años después de haber cursado la carrera debido a que se regresó a su natal Tabasco para trabajar como delegado en el Instituto Nacional Indigenista (INI).

"A veces hay cuentas falsas, y 'bots', pero uno (tuit) donde dice que por qué si yo me titulé sin cursar el inglés me dieron mi título. Se los explico: cuando yo termino las materias en la facultad, pues me voy a trabajar a Tabasco al INI, como pasante. Entonces cuando me regresó (a la Ciudad de México) ya hago la tesis, y para obtener el título de licenciatura de Ciencias Políticas, además de los créditos, el servicio social, se requieren -en ese entonces - el examen profesional, además de la tesis, un dominio de un idioma, inglés o francés o dos traducciones.

Entonces yo opté por dos traducciones, y llevé seis meses un curso en el CELE, que es el Centro de Lengua Extranjera de la UNAM. Entonces hice traducción de lectura de francés y portugués, entonces me dicen que por qué inglés, entonces era una cosa u otra cosa", declaró.

JM