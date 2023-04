Aunque es habitual que el día inicie con una rueda de prensa por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy no habrá mañanera. La conferencia matutina tampoco se realizará mañana, y aquí te explicamos por qué.

Ayer, López Obrador informó que tomará el descanso de Semana Santa, correspondiente a los días Jueves y Viernes Santo, además del sábado y domingo.

También dio a conocer el Mandatario que se pasará los días en su quinta en Palenque, Chiapas, pero aclaró que seguirá al pendiente del acontecer del país.

López Obrador señaló que "se queda de guardia" Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob).

"Yo voy a estar fuera, me voy a Palenque estos días, pero estoy allá atento. Se queda de guardia el secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque tenemos una reunión hoy por la tarde allá en Chiapas para la evaluación del Tren Maya, entonces ya no regreso, ya me quedo por allá", dijo.

¿Qué es la mañanera y para qué sirve?

A las siete de la mañana, todos los días laborales, nadie sigue una telenovela o serie exitosa; todos escuchan al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

AP / ARCHIVO

El Mandatario estableció un canal directo para hablar con sus seguidores, las llamadas "mañaneras", conferencias que ha sostenido todos los días laborables desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

Cada mañana se planta ante la prensa durante unas dos horas, contesta todo tipo de preguntas, explica políticas, da orientaciones, enseña historia y arremete contra sus contrarios. Todo con un lenguaje popular que entiende desde el campesino al catedrático.

Sus detractores las consideran propaganda repetitiva y una plataforma para atacar a quienes lo cuestionan. Pero nadie duda de dos cosas: son populares y marcan agenda.

OF