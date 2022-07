El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que continuará con su estrategia de seguridad, pues afirmó que está dando resultados, además dijo que su Gobierno no sería capaz de maquillar cifras de la violencia en el país.

Durante la "mañanera" de hoy, llevada a cabo en Puerto Vallarta, López Obrador aseguró que si la estrategia de su gobierno no funcionara "por honestidad" serían los primeros en cambiarla.

"Está dando resultados (la estrategia) aunque los conservadores, nuestros adversarios, digan lo que quieran y algunos le hagan caso, pero si no funcionara, nosotros seriamos los primeros por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad de decir, 'hay que cambiar la estrategia porque no funciona', pero no".

Además, señaló que puede enfrentar el tema de la seguridad porque tiene autoridad moral y política, si no "cualquiera nos podría ningunear".

"Estos datos que estamos dando son del Inegi, no son nuestros y el Inegi es una institución autónoma, independiente y si fuesen nuestros, tampoco nosotros seriamos capaces de maquillar cifras; por eso enfrentamos el debate, porque si no tuviésemos autoridad moral, no tendríamos autoridad política y cualquiera nos podría ningunear, no", respondió.

GC