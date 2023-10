Ante la guerra Israel vs Palestina, esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que México está a favor de la paz, y anunció que después de que el Ejército mexicano enviará un avión esta mañana para regresar a mexicanos en Israel, por la tarde se enviará otro.

"Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exteriores (...) No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 9 de octubre en Palacio Nacional.

Señaló que la guerra, la confrontación y el uso de la fuerza es "lo más irracional".

"Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas, consideramos que Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido", expresó.

Luego de que el Ejército mexicano enviara un avión esta mañana para regresar a mexicanos en Israel, el presidente López Obrador informó que por la tarde se enviará otro "para los que quieran venir a México".

"Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir de Israel", precisó el Presidente.

Informó que hay reporte de tres mexicanos desaparecidos, pero ya se tiene comunicación con sus familiares y "se está haciendo una labor de búsqueda".

En Israel hay alrededor de 5 mil mexicanos, indicó López Obrador.

